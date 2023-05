Alexander De Croo et Alexia Bertrand rendent visite à Womenpreneur à Bruxelles

Organisé en collaboration avec Bruxelles Formation, ce programme entend redonner confiance à des femmes qui se sont éloignées du marché du travail. En trois mois, celles-ci peuvent acquérir de nouvelles compétences professionnelles dans les domaines du graphisme, du marketing digital et du développement web. A l'issue de leurs cours, les participantes effectuent un stage en entreprise. Une fois leur formation terminée, ces femmes peuvent alors entamer leur propre projet professionnel. "Je trouve génial ce qui se passe ici", a commenté Mme Bertrand. "Avec ces formations, des femmes sont à même de tracer leur propre chemin. Et j'admire le fait que Womenpreneur et Bruxelles Formation fassent cela ensemble". Le Premier ministre a aussi salué l'initiative. "Le secteur digital est très rapidement devenu très masculin mais il n'y a aucune raison que cela reste comme cela. Je suis très enthousiaste envers ce type de formations soutenant la recherche d'un emploi", a commenté M. De Croo. "Un emploi offre aux gens la liberté et c'est aussi une forme de solidarité car la sécurité sociale est là pour nous aider", a-t-il ajouté. "Les femmes ont une autre perspective sur le monde. Et dans le domaine digital, beaucoup de choses peuvent encore être changées", a-t-il conclu. (Belga)