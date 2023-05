Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 rejoint ses voisins malgré le soutien d'arGEN-X et Galapagos

ArGEN-X (355,80) et Galapagos (36,57) continuaient à soutenir l'indice bruxellois mais ne gagnaient plus que 2 et 4,2% alors que Proximus (7,54) chutait de 2,4% en compagnie de Umicore (28,76) qui reculait de 3,3% pour un gain toutefois de 0,3% compte tenu de son détachement de coupon. AB InBev (58,25) perdait 1,4% à l'inverse de KBC (65,08) et Ageas (40,72) qui étaient en hausse de 0,4 et 0,8%, Melexis (87,00) regagnant 0,7%. Cofinimmo (85,60) et WDP (26,76) valaient 1,2 et 1,3% de moins que vendredi, Aedifica (75,30) cédant 0,6%. Elia (122,50) et D'Ieteren (168,90) cédaient 1,5 et 0,9% tandis que Sofina (205,60) abandonnait un peu plus de 1%. Bpost (4,22) chutait de 5,4% supplémentaires tandis que Bekaert (41,26), VGP (92,90) et Euronav (15,15) abandonnaient 2,2% chacune, ce que regagnait Agfa-Gevaert (2,60), Atenor (46,00) et la BNB (518,00) remontant de 2,7 et 4,4%. DMS Imaging (0,021) et Mithra (2,705) chutaient enfin de 8,7 et 5,4%, Celyad (0,632) abandonnant 4,2% alors que MDxHealth (0,358) et Onward Medical (4,96) progressaient de 2,9 et 2,7%, Oxurion (0,0064) rebondissant de 14,3%. L'euro s'inscrivait à 1,0975 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1015 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.030 euros, en progrès de 25 euros. (Belga)