Championnat du monde de snooker - Brecel pense que le snooker "va exploser" en Belgique après son triomphe

(Belga) Champion du monde pour la première fois, lundi soir à Sheffield, à la suite d'une victoire 18-15 en finale contre l'Anglais Mark Selby (WS 2), Luca Brecel (WS 10) a remporté le quatrième titre de sa carrière sur le circuit, et de loin le plus prestigieux. Il lui rapportera la coquette somme de 500.000 Livres Sterling, soit 564.500 euros, et lui vaudra également de figurer au 2e rang mondial lors de la parution du prochain classement, derrière l'Anglais Ronnie O'Sullivan (WS 1), tenant du trophée, qu'il avait éliminé en quart de finale.