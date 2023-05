Championnat du monde de snooker - Luca Brecel champion du monde: "C'est extraordinaire !"

"C'est extraordinaire !", s'est-il exclamé. "Je ne vois plus rien. Je ne sais pas pourquoi ", a-t-il ajouté, les yeux humides. "Mark est le pire des adversaires à rencontrer en finale. Il est si redoutable. C'est un incroyable combattant. Il ne lâche pas et revient toujours. Quand c'est devenu 16-15, je n'imaginais pas l'emporter. Je ratais des billes d'un kilomètre. J'ignore comment j'y suis parvenu. J'ai réalisé un bon break dans la dernière frame. Quand je suis arrivé à 17, je me suis dit que si j'avais une occasion, cela pourrait le faire. C'est une merveilleuse sensation". Plus jeune joueur de l'histoire dans le tableau final, en 2012, à l'âge de 17 ans, Brecel est également devenu le premier champion du monde issu de l'Europe continentale. Et dire que jusqu'à cette édition-ci, sa sixième participation, le 'Belgian Bullet' n'avait encore jamais réussi à gagner le moindre match ! "Rien n'a vraiment changé. Le snooker est un sport difficile", a-t-il poursuivi. J'aurais pu perdre au premier tour contre Ricky Walden. J'ai gagné 10-9. Et si j'avais perdu ce match, tout le monde aurait dit 'Oh, il a une nouvelle fois perdu au premier tour'. Et là, je suis le vainqueur. C'est la preuve que les marges sont fines. C'est fou ! Et j'ai peine à y croire. J'ai le meilleur entourage, les meilleurs amis, les meilleurs parents, la meilleure petite amie du monde, ce qui me rend fort à la table. Si vous n'êtes pas soutenu, c'est vraiment compliqué d'être performant. Et c'est fantastique !" (Belga)