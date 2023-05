Couronnement de Charles III - Des premiers fans de la famille royale campent déjà le long du parcours

"Nous avons vu le couronnement de la reine en noir et blanc à la télévision, mais être présents ici et le voir de nos propres yeux, en vivant l'ambiance, la fraternité... Ce sera tout simplement magique", a déclaré Marie Scott, qui vit à Newcastle, à Sky News. Après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, Charles, âgé de 74 ans, et Camilla, d'un an son ainée, retourneront à Buckingham Palace dans le traditionnel "Gold State Coach", le carrosse doré vieux de 260 ans qui transporte les souverains britanniques lors des grands évènements. Trois jours de festivités sont prévus à partir du samedi 6 mai pour le couronnement de Charles III. Après la cérémonie le samedi, les Britanniques sont invités à se rassembler le dimanche pour les traditionnels pique-niques de quartier. Le lundi est férié, le Palais invitant les habitants à pratiquer des activités associatives. (Belga)