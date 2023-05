Elections 2024 - Le député bruxellois Groen Juan Benjumea Moreno ne sera pas candidat en 2024

Agé de 31 ans, M. Benjumea siège au Parlement bruxellois depuis 2019. Il a notamment été rapporteur de la commission corona. En mai 2022, il avait posé sa candidature à la coprésidence de Groen, en tandem avec Elisabeth Meuleman. Le duo avait récolté 35% des voix face au ticket élu composé de Nadia Naji et Jeremie Van Eeckhout (57%). Juan Benjuema souligne qu'il restera parlementaire jusqu'aux élections. "Ensuite, je poursuivrai mon engagement pour une société meilleure depuis une position qui laisse plus de place à ma famille, qui accueillera un cinquième membre au printemps. Et d'une manière qui - espérons-le - pourra déplacer certaines pierres, même si ce ne sont que des cailloux" conclut-il. (Belga)