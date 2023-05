Enquête pour corruption au Parlement européen - Nouveau report de décision au sujet de la remise d'Andrea Cozzolino

Le tribunal de Naples a pris acte des documents envoyés, vendredi dernier. Parmi ceux-ci figure un rapport sur les conditions de détention en Belgique, conformément à la demande des avocats de l'eurodéputé, Mes Federico Conte et Dezio Ferraro, ainsi que de la cour d'appel de Naples. Andrea Cozzolino dit souffrir d'une maladie cardiaque. Ce n'est qu'une fois le texte traduit que le fond de l'affaire pourra être examiné et que la demande de remise d'Andrea Cozzolina vers la Belgique sera abordée. Andrea Cozzolino, 60 ans, est assigné à résidence à Naples depuis plus de deux mois. Il est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de pays tiers tels que le Qatar et le Maroc pour influencer les décisions du Parlement européen en leur faveur. L'homme politique rejette ces allégations. Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen, l'eurodéputé belge Marc Tarabella et l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, ont été libérés sous surveillance électronique mi-avril. (Belga)