Intempéries - Au moins 45 blessés après l'effondrement d'un toit lors d'un mariage en Afghanistan

L'incident s'est produit dans un village du district de Nijrab. Les victimes ont été transférées dans un hôpital local, selon la police, mais leur état est stable. La raison pour laquelle le toit s'est écroulé n'est pas encore déterminée, mais des incidents similaires sont fréquents pendant la saison des pluies. Le mois dernier, l'Autorité afghane de gestion des catastrophes a révélé que des dizaines de personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées à la suite de fortes intempéries. Des centaines de maisons ont également été endommagées. Selon les Nations unies, des décennies de conflits, combinées au changement climatique et à des investissements insuffisants dans la gestion des risques de catastrophe, ont contribué à accroître la vulnérabilité des Afghans. L'ONU estime que le pays est confronté à sa crise humanitaire la plus importante de son histoire. Elle prévient que des millions de personnes sont menacées de famine si aucune aide adéquate n'est fournie à la population. (Belga)