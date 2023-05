Invasion de l'Ukraine - Danemark: blindés et munitions pour 228 millions d'euros supplémentaires pour l'Ukraine

D'un montant de 1,7 milliard de couronnes, "il s'agit du plus important don du Danemark à ce jour", a souligné le ministère dans un communiqué. Avec cette donation, qui comprend notamment des véhicules blindés et de déminage, des obus de mortier et des ponts de campagne mobiles, l'aide militaire danoise à l'Ukraine s'élève à 11 milliards de couronnes (1,47 milliard d'euros ou 1,61 milliard de dollars) depuis le début de l'invasion russe. "L'équipement contenu dans le paquet est essentiel pour ouvrir la voie aux chars et à l'infanterie blindée ukrainiens sur la ligne de front", a indiqué le ministre de la défense par intérim, Troels Lund Poulsen, cité dans le communiqué. En janvier, le Danemark avait donné à l'Ukraine ses 19 canons Caesar de fabrication française, et il a annoncé en avril acheter, avec les Pays-Bas, 14 chars Leopard 2 afin de les donner à l'Ukraine. (Belga)