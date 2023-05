Jérôme Guéry sur l'importance de métiers de l'équitation: "sans eux, c'est impossible"

"Il y a dix personnes dans mon équipe, avec les grooms, les soigneurs, ceux qui montent et entraînent les chevaux. Ces métiers de l'équitation sont difficiles, il faut avoir la passion du cheval, mais on a la chance en Belgique d'avoir des gens de qualité, même s'il y a pénurie de grooms par exemple. La filière équestre belge est reconnue mondialement. Sans tous ces gens avec nous, rien ne serait possible", a expliqué le cavalier de 42 ans lors de la visite des installations avec la Ligue francophone d'équitation (LEWB). Déjà qualifié avec l'équipe belge de saut d'obstacles pour les JO 2024, tout comme l'équipe de para-dressage, Jérôme Guéry prépare l'évènement parisien. "C'est une année de transition. On a l'avantage d'être qualifié très tôt, ce qui permet d'axer toutes nos compétitions sur la préparation des quatre couples (cavalier, cheval). L'Euro (à Riesenbeck en Allemagne du 4 au 10 septembre) sera disputé dans ce sens. On a déjà été champions d'Europe, le but est d'amener les chevaux à leur pic de forme aux JO." Y compris, Quel Homme de Hus, le cheval phare de Jérôme Guéry qui souffre pour l'heure d'une tendinite. "Il s'est blessé lors d'un transport fin d'année dernière et il se soigne. Il est vraiment au repos pour ne prendre aucun risque et le retaper à 100% pour les JO de Paris. Il a déjà 17 ans et les JO seront sa dernière compétition". (Belga)