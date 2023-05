La Ligue francophone met l'accent sur l'importance du milieu équestre sur l'éco-système

Jérôme Guéry avait également rehaussé de sa présence la matinée dans la plus grande infrastructure dédiée à l'équitation en Wallonie. Le vice-champion du monde de jumping, médaillé de bronze par équipes aux JO de Tokyo, soulignait aussi l'importance de détecter les jeunes talents et développer tous les métiers de l'équitation. "La Belgique est une grande nation du cheval", a rappelé la ministre des Sports. "Les performances au plus haut niveau de nos cavaliers, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet en particulier, ne sont qu'un des aspects. L'équitation et le monde du cheval génèrent une plus-value sur le plan économique très importante et joue un grand rôle sur l'éco-système (élevage, agriculture, emploi). La détection des jeunes talents et leur développement avec le projet 'Equicadets' est une priorité pour former une pépinière prête à prendre le relais. La ligue francophone est un précurseur du bien-être animal et de la relation entre le cavalier et le cheval". La journée marquait le renouvellement de la campagne, lancée en 2022, de "J'peux pas, j'ai poney" pour attirer les jeunes vers l'équitation et ses métiers. "Il y avait 740 clubs en 2022, 41.000 membres et 135.000 équidés en Wallonie soit un pour 36 habitants", a détaillé Eugène Mathy, directeur de la LEWB, 3e fédération sportive francophone. "La Belgique était la 3e nation au nombre de chevaux aux JO de Tokyo, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas et le Horse Inn à Liège est le hub européen en matière de transport aérien de chevaux". (Belga)