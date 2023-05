Le train IC Bruxelles-Amsterdam moins flexible durant l'été

Cette adaptation concerne les billets bon marché (tarif Early Bird) pour les trains IC entre Bruxelles et Amsterdam (via Brussels Airport, Anvers et Rotterdam). Il ne s'agit pas d'une réservation de siège, souligne la NS. Les passagers doivent prendre le train pour lequel un ticket a été réservé. Cette mesure a été prise, selon la NS, pour gérer la fréquentation estivale élevée. NS précise encore que le prix de ce type de ticket ne sera pas plus cher. Rien ne change pour les autres tickets. La SNCB a confirmé ce changement qui sera d'application à partir du 11 juin, selon le porte-parole Bart Crols. Des mesures sont également prises entre les Pays-Bas et l'Allemagne. (Belga)