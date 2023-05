Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne sans doute encore absent mercredi contre West Ham

De Bruyne a ressenti une douleur à la jambe dans les derniers instants de la rencontre de Premier League contre Arsenal (victoire 4-1) mercredi dernier. L'entraîneur Pep Guardiola l'a remplacé par précaution. De Bruyne était en excellente forme avant le match, avec deux buts et une passe décisive. Il a donc permis au match de prendre une tournure décisive. Dimanche, il n'a pas participé à la victoire en championnat à Fulham (1-2). "Kevin a repris l'entraînement, mais pas encore avec le groupe", a expliqué Guardiola lors de sa conférence de presse mardi. City s'entraînera à nouveau mardi en fin d'après-midi. "Nous verrons alors comment il se sent". Guardiola pourra peut-être compter à nouveau sur le défenseur Nathan Aké contre les Hammers. Le Néerlandais a repris l'entraînement collectif après avoir manqué les trois derniers matchs en raison d'une blessure à la cuisse. Manchester City a repris la tête de la Premier League à Arsenal la semaine dernière. Les Citizens comptent 76 points et ont joué un match de moins que les Gunners (75pts). (Belga)