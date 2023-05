Les Belges à l'étranger - Loïs Openda offre trois points à Lens face à Toulouse et Brecht Dejaegere

Openda a débuté la rencontre dans les rangs de Lens, tandis qu'en face, Brecht Dejaegere commençait sur le banc de Toulouse. Philippe Montanier, l'entraîneur du TFC, avait en effet décidé de faire tourner son effectif trois jours après la victoire de son équipe en Coupe de France. Loïs Openda a fait trembler les filets à la 33e minute d'une tête croisée. Déjà auteur d'un triplé express à l'aller (3-0), le Diable Rouge, qui a inscrit son 18e but de la saison en Ligue 1, a été remplacé par Rémy Labeau Lascary à la 83e minute. Brecht Dejaegere est lui monté au jeu à la 71e. Troisième avec 69 points, Lens revient à 1 point de Marseille, 2e, avant le choc de samedi à Bollaert entre le club nordiste et l'OM pour la 2e place, qualificative pour la phase de poules de la Ligue des Champions, tandis que la 3e place délivre un ticket pour les tours préliminaires de la C1. Phocéens et Nordistes peuvent par ailleurs toujours rêver du titre. Leader, le PSG, battu 1-3 par Lorient dimanche, compte 5 et 6 points d'avance sur l'OM et Lens. (Belga)