Les voleurs d'une voiture interpellés à Vilvorde, deux suspects sous mandat d'arrêt

Aux alentours de 17h00, la police a été alertée d'un vol à main armée d'une voiture dans la Haesendonckstraat, à Vilvorde. Le propriétaire avait mis son véhicule en vente et organisé un rendez-vous avec des acheteurs qui se disaient intéressés par l'offre. Une fois arrivés sur place, ceux-ci ont menacé le vendeur avec une arme à feu et se sont enfuis avec le véhicule et les bijoux que portait le propriétaire du véhicule: une montre et une chaîne, toutes les deux en or. La police a rapidement été alertée et a tout de suite procédé à une poursuite. Les trois voleurs ont alors laissé le véhicule derrière eux dans la Luchthavenlaan pour continuer à pied. S'en est suivie une chasse à l'homme, avec l'aide de la zone de police de Zaventem, de Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) et d'un hélicoptère de la police fédérale, qui s'est soldée par l'interpellation des trois suspects. "Il s'agit de deux jeunes hommes de 18 ans et un autre de 17 ans, tous domiciliés à Bruxelles", détaille le parquet Hal-Vilvorde. "Les deux hommes majeurs ont comparu devant le juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt et le mineur a été mis à disposition du parquet de Bruxelles." (Belga)