Ligue des Nations féminine - Les Red Flames dans le groupe 1 avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Écosse

Avec l'Angleterre, 4e nation mondiale et championne d'Europe en titre, et les Pays-Bas (FIFA 8), la Belgique (FIFA 19) a hérité de deux grands noms du football féminin mondial. L'Écosse est 23e au ranking mondial. En février dernier, les Red Flames s'étaient inclinées 6-1 contre l'Angleterre lors de l'Arnold Clark Cup. La Ligue des Nations féminine en est à sa toute première édition. Les 51 nations européennes ont été réparties dans trois ligues sur base de leur classement mondial. Les Ligues A et B sont composées de 16 nations et la Ligue C des 19 nations restantes. Les matches de poule sont prévus de fin septembre à début décembre. Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A joueront le Final Four au mois de février 2024. Les deux finalistes seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Si la France figure parmi les finalistes, le vainqueur du match pour la 3e place sera qualifié pour les JO. La compétition a également une influence sur les qualifications pour l'Euro 2025 qui se dérouleront sous le même format que la Ligue des Nations. Les deux premiers de chaque groupe de la Ligue A resteront en Ligue A pour les qualifications. Les troisièmes de chaque groupe affronteront les deuxièmes de groupe de la Ligue B avec une place en Ligue A pour enjeu. Les quatre derniers seront relégués en Ligue B. (Belga)