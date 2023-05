Rave party illégale à Brustem - Neuf personnes transportées à l'hôpital lors de la rave party illégale de Brustem

Quinze appels ont été reçus via la centrale d'urgence 112. Trois d'entre eux ont été gérés par une équipe SMUR et onze autres ont été pris en charge par une ambulance de la zone de secours Limbourg Sud-Ouest. Un patient a été directement soigné sur place. Neuf personnes ont, elles, été transférées vers l'hôpital Sint-Trudo. Pour les cinq appels restants, les personnes n'ont pas été retrouvées sur les lieux de la rave party. "Le fonctionnement de l'hôpital Sint-Trudo et des hôpitaux environnants ne doit pas être compromis. C'est pourquoi nous avons également mobilisé la protection civile sur le terrain", a fait savoir le gouverneur lors d'une déclaration à sa résidence. Des secouristes de la Croix-Rouge flamande et de la Vlaams Kruis sont aussi sur le pont. De son côté, la Défense a déployé seize membres de la police militaire pour effectuer des contrôles aux abords immédiats du site. En outre, 120 militaires ont été appelés pour balayer le site à l'issue de la fête. (Belga)