Super League - Tine De Caigny revient à Anderlecht jusqu'en 2025

De Caigny, 25 ans, avait déjà joué pour Anderlecht entre 2017 et 2021, remportant quatre titres de championne de Belgique et le Soulier d'Or féminin en 2020. Après deux saisons à Hoffenheim, où elle a disputé la Ligue des Champions, la milieu de terrain fait son retour au RSCA avec un contrat jusqu'en 2025. Valeur sûre de l'équipe nationale, elle compte 86 caps et 40 buts avec les Red Flames. L'été dernier, elle avait inscrit le but de la victoire contre l'Italie à l'Euro, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Samedi dernier, l'équipe féminine d'Anderlecht a remporté le 10e titre de champion de Belgique de son histoire, le 6e de rang, après sa victoire 1-2 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain. (Belga)