Top Division Women - Nastja Claessens élue Joueuse et Espoir de l'année, Arvid Diels Entraîneur de l'année

Claessens, 18 ans, a récolé 64 points pour devancer les deux joueuses de Kangoeroes Malines Laure Resimont (32 pts) et Heleen Nauwelaers (21 pts) dans ce référendum annuel organisé par Basketbal Vlaanderen et Het Nieuwsblad. Présente dans la présélection des Belgian Cats pour l'Euro, Claessens a également été élue Espoir de l'année avec 82 points devant Habibatou Bah (Phantoms Boom), 2e avec 42 points, et Eva Van Gils (Kangoeroes Malines), 3e avec 16 points. Auteur d'un second doublé Coupe-Championnat de rang avec Kangoeroes Malines, Arvid Diels a été élu Entraîneur de l'année pour la deuxième année de suite. Avec 52 points, il a devancé le coach des Castors Braine Frédéric Dusart (29 pts). Frédéric Claessens, entraîneur de Waregem et père de Nastja Claessens, est 3e avec 12 points. Les prix seront remis lors de la dernière rencontre de préparation des Belgian Cats avant l'Euro en Israël et en Slovénie, le 10 juin à Louvain contre la Chine. Maxuella Lisowa avait été élue Joueuse et Ine Joris Espoir de l'année en 2022. (Belga)