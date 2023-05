Tour d'Espagne féminin - Charlotte Kool remporte la 2e étape au sprint

Kool a réglé le sprint massif pour s'imposer devant sa compatriote Marianne Vos (Jumbo-Visma) et l'Américaine Chloe Dygert (Canyon//SRAM). La Néerlandaise, 23 ans, signe la 7e victoire de sa carrière, la première cette saison. Au classement général, Vos s'empare du maillot rouge de leader. Elle compte une seconde d'avance Dygert et deux secondes sur sa compatriote Femke Markus (SD Worx). Mercredi, la 3e étape reliera Elche de la Sierra à La Roda sur un parcours relativement plat de 158 km. L'arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga au terme de la 7e étape. C'est la première fois que la Vuelta pour les dames se dispute sur une semaine. Elle a d'abord débuté sous la forme d'une course d'un jour, puis 3 puis 4 et puis 5 l'an dernier. Van Vleuten a remporté les deux dernières éditions. Jolien D'Hoore a gagné les éditions d'un jour de 2016 et 2017. (Belga)