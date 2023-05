Trois suspensions de reconnaissances de mosquées liées à la Diyanet en Flandre

Des infractions au décret flamand sur les reconnaissances de lieux de cultes locaux ont été constatées auprès des douze mosquées reconnues de la Diyanet, soit l'administration turque des affaires religieuses, ressort-il d'un contrôle mené par le service flamand d'information et de screening et présenté à huis-clos au parlement flamand par ledit service, des représentants de l'OCAM et de la Sûreté de l'Etat. Les infractions constatées portent essentiellement sur l'interdiction de l'influence étrangère. Les mosquées concernées doivent se mettre en ordre d'ici le 15 novembre. Les représentants des trois mosquées sous le coup d'une suspension, à Lommel, Alost et Heusden-Zolder, seront entendus. Dans le mois qui suit, le ministre prendra une décision définitive. Les neuf autres mosquées ont quant à elle reçu un avertissement. La perte ou la suspension de la reconnaissance entraîne la perte des subsides publics et le ministre du culte issu d'un autre pays qui voudrait y officier ne recevra pas d'autorisation de séjour. La Flandre compte 24 mosquées reconnues, dont 12 relèvent de la Diyanet. Actuellement, 77 communautés cultuelles locales islamiques, orthodoxes et protestantes ont demandé à être reconnues, dont 21 relèvent de la Diyanet. Douze demandes ont par ailleurs été rejetées, dont 4 émanaient de mosquées relevant de la Diyanet. (Belga)