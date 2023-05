Un Bruxellois écope de 25 mois de prison pour l'attaque à main armée d'une boulangerie

La police locale avait été avertie le 15 février peu avant 14h00 par la gérante d'une boulangerie de Coxyde. Une employée l'avait contactée signalant qu'elle était menacée par un homme muni d'un couteau de cuisine, qui lui demandait, en français, de vider sa caisse. La vendeuse avait non seulement refusé de s'exécuter, mais avait aussi réussi à enfermer le prévenu à l'intérieur de la boulangerie, avec l'aide de deux passants. L'homme l'avait alors suppliée de le laisser partir. Grâce à la réaction de l'employée de la boulangerie, le suspect a pu être interpellé à peine six minutes après l'appel de la gérante. L'auteur des faits s'est alors rendu à la police, sans difficultés. Après son interrogatoire, Jonathan A. a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Il se trouve, depuis lors, en détention préventive. Me. Mathieu Langerock, l'avocat du prévenu, a révélé que son client souffrait d'une lourde addiction aux stupéfiants et qu'il aurait dès lors fallu limiter sa peine à un emprisonnement avec sursis assorti de conditions strictes. L'avocat a en outre ajouté que Jonathan A. vit habituellement avec sa compagne à Coxyde. Cette dernière est d'ailleurs toujours cliente de la boulangerie. Le juge a finalement condamné le prévenu à 25 mois de détention, dont cinq mois fermes. Jonathan A. devra toutefois respecter une série de conditions dans les années à venir et sera notamment interdit de s'approcher de la boulangerie qu'il avait attaquée. (Belga)