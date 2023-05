Un dispositif de stockage d'énergie sur batterie de 24 mégawatts sera installé à Ostende

La batterie sera installée sur le terrain d'Ostend Basic Chemicals et aura la capacité de stocker de l'énergie ainsi que de fournir 48.000 foyers en électricité pendant deux heures. Elle permettra au réseau d'équilibrer les pics et les creux de la production d'énergie renouvelable, précise Centrica Business Solutions qui développe le projet en partenariat avec Alfen, entreprise spécialisée dans les solutions énergétiques. Les travaux doivent débuter cette année et le site sera complètement opérationnel début 2024. Il s'agit du premier projet de stockage sur batterie de l'entreprise en dehors du Royaume-Uni. (Belga)