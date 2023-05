Appel Hainaut - Douze ans de prison pour avoir tenté d'assassiner son compagnon à Châtelineau

La nuit du 10 au 11 mai 2019, la voiture de la victime a été sabotée à Manage, devant le domicile de sa compagne. Une roue a été déboulonnée et un câble de frein a été sectionné. Les saboteurs, un couple, et l'intermédiaire sont condamnés à cinq ans de prison avec sursis pour ce qui excède deux ans, au lieu de huit ans de prison ferme. La tentative d'assassinat est requalifiée en destruction de véhicule, indique un avocat. Le 24 mai, la victime a été la cible de deux balles tirées dans la tête. Elle n'est pas décédée. Pour le tribunal et la cour, sa compagne est l'auteure de la tentative d'assassinat, alors qu'elle soutenait qu'un malfrat était entré dans la maison de son compagnon, à Châtelineau. (Belga)