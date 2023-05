Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse prudemment à l'instar de ses voisins européens

L'indice bruxellois était par cotre freiné par les prises de bénéfices qui faisaient reculer arGEN-X (355,60) et Galapagos (36,32) de 1,3 et 1,4%, AB InBev (58,11) cédant 0,3% tandis que KBC (63,82) et Ageas (40,18) progressaient de 0,1 et 0,9%. Solvay (106,80) et UCB (84,76) valaient par contre 0,5 et 0,6% de plus que la veille, Umicore (28,20) regagnant 0,9% tandis que WDP (26,58) et Cofinimmo (84,90) remontaient de 0,8%. Une mise au point de Colruyt (29,50) faisait par ailleurs bondir le titre de 17,1%, Jensen (31,90) et Unifiedpost (3,95) récupérant 5,6 et 1,3%. Mithra (2,50) chutait enfin de 4% tandis que Biocartis (0,60) cédait 1,8%, MDxHealth (0,349) et Nyxoah (7,30) s'appréciant d'un peu plus de 1% chacune. L'euro s'inscrivait à 1,1035 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0990 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.750 euros, en recul de 70 euros. (Belga)