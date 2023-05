Bpost - La N-VA, mais aussi le MR, demandent des explications

Deux experts détachés depuis deux ans au sein du cabinet de la ministre, et qui ont négocié le contrat de gestion avec bpost, sont rémunérés par l'entreprise, révèlent L'Echo et De Tijd mercredi. Interrogée sur Radio 1 (VRT), Mme De Sutter s'est voulu rassurante. "J'ose mettre ma main au feu qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts", a-t-elle déclaré. La ministre avait déjà indiqué, auprès des quotidiens qui en font leur Une, que les deux conseillers en question intègreraient le personnel de son cabinet dès le mois de juin, de quoi corriger une "erreur" de l'entreprise, selon son porte-parole. Ces explications ne semblent pas convaincre la N-VA. "Cela soulève de sérieuses questions", indique le député N-VA Michael Freilich dans un communiqué. "On ne peut pas être juge et partie en même temps." Selon le nationaliste flamand, il faut maintenant rechercher s'il y a eu conflit d'intérêts. Le député fédéral demande une réunion d'urgence avec la ministre De Sutter au Parlement, alors que la Chambre est en congé cette semaine. Dans la majorité, le MR réclame aussi des explications. "Toute la clarté doit être faite sur Bpost", a indiqué Georges-Louis Bouchez sur Twitter. Pour le président des libéraux francophones, "il existe aujourd'hui de trop nombreuses informations inacceptables. Cela démontre une nouvelle fois que l'État est un mauvais actionnaire ! Le MR veut une véritable stratégie industrielle dans nos participations." (Belga)