Brussels Airlines améliore son résultat, mais reste dans le rouge au 1er trimestre

Brussels Airlines explique la hausse du chiffre d'affaires par l'augmentation du nombre de vols ainsi que des recettes unitaires. La compagnie aérienne a opéré 55% de vols en plus par rapport au 1er trimestre 2022, soit 12.647 vols. Le nombre de passagers a, quant à lui, crû de 82% pour atteindre 1,6 millions. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 54% pour atteindre 350 millions d'euros (pour 227 millions d'euros l'année précédente), principalement en raison "de l'augmentation des coûts de volume liés à la production, tels que les redevances et charges aéroportuaires ou la consommation de carburant, de l'augmentation des dépenses de carburant liée aux prix, ainsi que de l'inflation et du plein effet de l'indexation automatique des salaires", explique Brussels Airlines dans un communiqué. En définitive, Brussels Airlines est parvenue à "considérablement réduire sa perte d'exploitation" au premier trimestre 2023. L'ebit ajusté s'est élevé à -43 millions d'euros (-62 millions d'euros un an plus tôt). "Les résultats de ce premier trimestre sont en ligne avec nos attentes. L'amélioration de nos revenus de près de 79% et de l'ebit ajusté de 29% nous donne confiance et confirme que nous sommes sur la bonne voie", déclare la directrice financière de la compagnie Nina Oewerdieck, citée dans le communiqué. (Belga)