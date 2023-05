Champions League futsal - Le RSCA Futsal joue le Final Four ce week-end à Palma de Majorque

Le RSCA Futsal, qui n'a jamais atteint ce niveau de la compétition, s'est qualifié pour le tour final en remportant sa poule lors du tour Elite à la fin de l'année dernière en Croatie, devant le champion sortant le FC Barcelone. Le club bruxellois, issu de l'ancien club-phare de Hal-Gooik, affrontera le Sporting Portugal en demi-finale vendredi (18h00). Le club portugais est le vainqueur des éditions 2019 et 2021 et finaliste des éditions 2011, 2017, 2018 et 2022 (contre Barcelone). Lors des deux précédents duels, quand le club belge qui s'appelait encore Hal-Gooik, le résultat avait été défavorable à nos représentants en 2016-2017 (1-5) et 2017-2018 (3-2). Dans l'autre demi-finale, à 21h00, l'équipe locale de Palma de Majorque affronte un autre club portugais celui de Benfica. Dimanche verra se jouer la consolation (17h00), puis la finale (20h00). Une équipe belge a remporté la Ligue des champions de futsal. En 2005, le trophée était revenu à l'Action 21 Charleroi. L'actuel entraîneur du RSCA, Luca Cragnaz, était alors le gardien de but des Carolos. Personne n'a remporté le trophée en tant que joueur puis entraîneur. (Belga)