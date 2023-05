De violentes pluies font deux morts en Italie

"Nous avons deux victimes confirmées, (...) une dans l'écroulement d'une maison et l'autre, une personne âgée à bicyclette, emportée par la crue des eaux", a-t-on appris auprès des pompiers d'Emilie-Romagne. "Nous ne pouvons pas exclure la présence d'autres personnes dans la maison qui s'est écroulée et des équipes spécialisées travaillent sur place", selon la même source. La personne âgée était un homme de 80 ans qui circulait à vélo dans "une zone interdite à la circulation", tandis que "deux personnes sont portées disparues" dans la maison écroulée où les pompiers n'ont jusqu'à présent trouvé qu'un seul corps, a précisé la région dans un communiqué. Par ailleurs, plus de 450 personnes ont été évacuées dans la zone de la ville de Ravenne et de nombreuses routes de cette région du centre de l'Italie sont impraticables. Des lignes locales de trains ont également été interrompues, selon les chemins de fer italiens. La pluie est tombée sans interruption pendant 48 heures, avant de s'arrêter mercredi vers midi, mais la région maintient "l'alerte rouge jusqu'à demain (jeudi) minuit dans plusieurs zones d'Emilie-Romagne en raison des grandes inondations encore présentes". En septembre dernier, au moins dix personnes avaient péri dans de violentes intempéries qui avaient frappé le centre de l'Italie, inondant les rues et les habitations. En novembre, sept personnes avaient péri sur l'île d'Ischia, face à Naples, lors d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. (Belga)