Delhaize - Plus aucun magasin fermé en lien avec la restructuration

Le Delhaize de Mons, inaccessible pendant quelques jours, a également rouvert ses portes cette semaine. Tous les centres de distribution sont également ouverts, a précisé Roel Dekelver. Les syndicats avaient installé un barrage bloquant au dépôt de Zellik au cours du week-end, empêchant les camions de quitter les lieux. Mardi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, les discussions entre syndicats et direction de Delhaize sur la mise sous franchise des 128 magasins intégrés ont à nouveau tourné court. Les représentants syndicaux ont quitté la table des négociations lorsque la direction a souhaité aborder son plan d'avenir. Dans la soirée, la direction s'est engagée, par voie de communiqué, à garder en gestion propre tous les magasins tant qu'ils ne trouvent pas de repreneur, et à maintenir les magasins qui doivent passer sous franchise ouverts jusqu'à fin 2028. Le conflit social a connu un nouveau rebondissement mardi matin lorsque la direction a annoncé avoir obtenu de la Justice l'extension de l'interdiction des piquets de grève à l'ensemble des magasins du pays. Des huissiers peuvent donc être envoyés partout pour obtenir le respect de cette décision judiciaire. La direction de Delhaize a annoncé début mars vouloir franchiser l'ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, ce qui a suscité une levée de bouclier de la part des syndicats et l'incompréhension chez les travailleurs. (Belga)