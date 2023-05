Deux collaborateurs du cabinet De Sutter sur le payroll de bpost

Il s'agit d'un conseiller pour le secteur postal et la numérisation et d'un conseiller juridique. Tous deux ont été détachés au sein du cabinet De Sutter à l'automne 2020 à la demande de la ministre. Ils étaient chargés des contacts quotidiens et des négociations menées entre le cabinet et l'entreprise postale sur le nouveau contrat de gestion. Mais ils ont continué à être rémunérés par bpost, révèlent les quotidiens économiques. Le cabinet De Sutter a confirmé l'information: "Au début de la législature, bpost a proposé de maintenir les membres du personnel sur son pay-roll. Bpost veut à présent corriger cette erreur. Il s'agit également d'une conséquence de l'enquête interne menée au sein de l'entreprise postale." Mais selon L'Echo et De Tijd, c'est à la demande expresse du cabinet De Sutter que les deux employés ont continué à être payés par bpost, ce qui est loin d'être l'usage. Le porte-parole de De Sutter souligne que le Parlement a été informé, début 2021, que deux experts de bpost étaient détachés auprès du cabinet. Mais cette communication ne précisait pas qu'ils resteraient rémunérés par leur entreprise. "Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, ils feront partie du personnel du cabinet à partir du mois de juin", indique le cabinet De Sutter. (Belga)