Deux entreprises belges co-construisent un parc éolien au large des côtes normandes

DEME a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle avait remporté trois contrats d'une valeur totale de plus de 300 millions d'euros. L'entreprise assurera notamment le transport et l'installation des différents éléments qui constituent les fondations des éoliennes et de la sous-station offshore, ainsi que la pose de 120 kilomètres de câbles entre les éoliennes. Jan De Nul est également impliqué dans le parc éolien, selon le site web du projet. Le groupe installera les 62 éoliennes du parc, qui seront construites par Siemens Gamesa, au cours de l'année 2026. Le parc éolien situé au large de Dieppe et du Tréport pourra alimenter en électricité près de 850.000 personnes. Sa mise en service est prévue pour le second semestre 2026. Pour DEME, Dieppe Le Tréport est le troisième parc éolien offshore français sur lequel elle travaille. Elle a déjà remporté des contrats pour les parcs éoliens de Saint-Nazaire et de Yeu-Noirmoutier. (Belga)