Incendie au domaine militaire de Brecht - Le lieutenant poursuivi conclut un accord avec le ministère public

L'incendie s'est déclaré le 23 avril 2021 lors d'un exercice avec des munitions traçantes et a détruit 570 hectares de forêts et de landes. L'enquête judiciaire a révélé que la cause était entre autres l'utilisation de balles hautement inflammables, alors que ces munitions ne peuvent pas être employées dans un contexte de risque d'incendie. Le lieutenant qui dirigeait l'exercice a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits. Son avocat a pris contact avec le ministère pour conclure un accord. Puisqu'il s'agit de faits non intentionnels reconnus par le prévenu, il est possible de prononcer une suspension du prononcé à condition que le préjudice ait été réparé. "C'est le cas", a indiqué le procureur qui a demandé au tribunal de ratifier l'accord. La défense et les parties civiles ont appuyé cette demande. Le jugement sera prononcé le 31 mai. (Belga)