Invasion de l'Ukraine - Attaque présumée de drones: l'ex-président russe Medvedev appelle à "éliminer" Zelensky

"Après l'attentat terroriste d'aujourd'hui, il ne reste pas d'alternative à part l'élimination physique de Zelensky et de sa clique", a écrit sur Telegram M. Medvedev, actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe et coutumier des déclarations au vitriol. Le président de la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, a, de son côté, appelé à "détruire" le gouvernement. "Il ne peut y avoir de négociations avec le régime (du président ukrainien Volodymyr) Zelensky. Nous allons demander l'utilisation d'armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev", a lancé sur Telegram le président de la Douma. (Belga)