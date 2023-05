Invasion de l'Ukraine - Le Kremlin accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Poutine dans un acte "terroriste"

"Les engins ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar de guerre électronique", a déclaré la présidence russe dans un communiqué. Le chef d'État est indemne et continue ses activités courantes, selon l'agence de presse russe étatique Tass. "Nous considérons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président" Vladimir Poutine, a ajouté le Kremlin. Une vidéo publiée par certains médias russes sur les réseaux sociaux montrait un panache de fumée s'élevant au-dessus du Kremlin pendant la nuit. Il n'était pas possible de vérifier ces images de source indépendante dans l'immédiat. Si des drones se sont déjà écrasés dans la région de Moscou ces derniers mois, c'est la première fois qu'une incursion attribuée à l'Ukraine se produit dans le coeur de la capitale russe, située à quelque 500 km de la frontière ukrainienne. La tentative d'attaque rapportée par le Kremlin se produit à quelques jours des célébrations du "Jour de la Victoire" le 9 mai, lors duquel la Russie marque en grande pompe la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Plusieurs parades militaires ont été annulées à travers la Russie en raison des préoccupations sécuritaires. Le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov, a toutefois affirmé mercredi que la grande parade militaire de la place Rouge à Moscou, l'événement principal, se déroulerait bien comme prévu, malgré l'attaque contre le Kremlin. Le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, a annoncé de son côté que les vols de drones au-dessus de la capitale russe seraient désormais interdits, sauf autorisation du gouvernement. (Belga)