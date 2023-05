Jupiler Pro League - L'Antwerp domine l'Union et la dépasse au classement

Le début de match a été fermé et l'Antwerp a marqué sur ses deux seules occasions. Sur un contre rapide, Bataille a centré en une touche de la gauche et Ekkelenkamp a parfaitement croisé sa tête pour ouvrir le score (20e). Dix minutes plus tard, Keita a surgi au milieu de terrain pour récupérer une relance unioniste approximative. Après un bon relais avec Vermeeren, le médian a accéléré et battu Moris du droit (30e). En seconde période, les Anversois auraient pu alourdir le score dès le retour des vestiaires avec un long raid de Balikwisha, qui a vu sa frappe repoussée sur la barre par Anthony Moris (51e). Malgré quelques incursions, comme ce centre-tir d'El Azzouzi (83e) , les Unionistes n'ont pas su montrer dangereux et l'Antwerp a géré son avance, tentant même d'inscrire un 3e but en toute fin de match. Cette victoire permet au Great Old de prendre la deuxième place à l'Union, avec 39 points, soit un de plus que les Saint-Gillois et deux de moins que le leader Genk, qui a battu le FC Bruges 3-1 dimanche en ouverture de ces playoffs I. Trois jours après avoir remporté la Coupe de Belgique face à Malines, l'Antwerp s'est idéalement replacé avant d'affronter Genk à domicile dimanche, dans un match capital pour le titre. L'Union se déplacera de son côté à Bruges, 4e et dernier de ce mini-championnat. (Belga)