Kim Mestdagh ajoute un titre de championne d'Italie à son palmarès avec Schio

C'est le 2e titre pour la joueuse belge avec Schio, qui a conquis le 12e Scudetto de son histoire, réussissant le triplé Super Coupe d'Italie, Coupe d'Italie et championnat pour la 2e année de suite ajoutant à cela la 3e place au Final Four de l'Euroligue le mois dernier à Prague. Schio est allé gagner à Bologne samedi 84 à 86 avec 3 points en 14 minutes pour Kim Mestdagh et a clôturé la série mardi à domicile 84 à 79 (3 rebonds pour Kim Mestdagh en 12 mn) avec notamment 37 points (8/11 à 3 pts) de l'Américaine Marina Mabrey. L'ailière flandrienne, 33 ans, ajoute ainsi une ligne à son imposant palmarès depuis son passage aux États-Unis, quatre ans à Colorado State University en NCAA et un titre de championne WNBA avec Washington Mystics et Emma Meesseman en 2019, et son retour en Europe où Kim Mestdagh a joué pour Zamora, Castors Braine, Charleville-Mézières, Yakin Dogu, Cukurova, Salamanque et enfin Schio. La Belgian Cats, 124 fois internationale, compte une Coupe de la Reine et un titre de champion d'Espagne avec Salamanque, deux doublés Coupe-Championnat de Belgique et une finale d'EuroCoupe avec Castors Braine, trois Coupes d'Italie et deux titres désormais de champion d'Italie avec Schio, en comptant aussi deux médailles de bronze à l'Euro avec les Belgian Cats, une 4e place en Coupe du monde et quart de finaliste les Jeux Olympiques de Tokyo. (Belga)