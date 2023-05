La Belgique propose des échanges de médicaments en Europe pour compenser les pénuries

Plusieurs pays européens ont récemment souffert d'une pénurie de certains médicaments, notamment des antibiotiques ou de l'insuline. La proposition belge vise à s'adapter à ces problèmes d'approvisionnement à l'aide d'une plus grande solidarité entre les pays, sur base volontaire. Ceux qui subissent une pénurie pourraient alors compter sur la solidarité des pays disposant d'un stock important. Il s'agit de l'une de trois propositions faites par la Belgique concernant la problématique de l'approvisionnement en médicaments. Selon le ministre Vandenbroucke, le texte a le soutien de dix-huit autres États membres, dont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. "Il est de notre responsabilité de garantir la continuité du traitement des personnes avec des médicaments parfois d'importance vitale. C'est pourquoi nous prenons des actions au niveau européen afin de pouvoir agir plus rapidement en cas de menace de pénurie d'un médicament." Le deuxième point du texte de proposition belge plaide pour la fin progressive de la dépendance vis-à-vis des pays extérieurs à l'UE, notamment la Chine et l'Inde. "Nous voulons que l'UE veille à ce que suffisamment de matières premières essentielles pour ces médicaments soient produites ici", explique le ministre Vandenbroucke. Il ajoute que l'Europe est devenue trop dépendante d'un petit nombre d'entreprises, dans un petit nombre de pays. La Belgique souhaite également l'élaboration d'une liste européenne de médicaments cruciaux, principalement ceux qui ont fait l'objet de pénuries répétées, afin de mieux contrôler l'approvisionnement. Le ministre Vandenbroucke se rendra mercredi en Suède pour une réunion informelle des ministres de la santé (EPSCO). (Belga)