La piste criminelle avancée pour l'incendie au domaine De Raveschoot à Zulte

Les services de secours ont été alertés vers 2h30 du matin. "Le domaine De Raveschoot abrite différents bâtiments appartenant à des associations de jeunesse et des clubs", a déclaré la police. "Les services des pompiers et de la police sont intervenus immédiatement sur place. Ils ont constaté que le local du club de rugby était en proie aux flammes. Les pompiers ont éteint l'incendie mais n'ont pas pu empêcher la destruction totale du bâtiment du club de rugby. Le local voisin, où est basé le groupe KSA/Chiro, a également été endommagé." Après l'extinction de l'incendie, les pompiers et la police ont effectué une inspection, au cours de laquelle il est apparu que l'incendie avait été volontairement allumé à plusieurs endroits aux abords du bâtiment. Le parquet a été informé des faits et une enquête est en cours pour identifier l'auteur ou les auteurs de cet acte criminel. (Belga)