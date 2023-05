Le bilan des inondations dans le nord-ouest du Rwanda grimpe à une centaine de morts

Les pluies intenses ont commencé à s'abattre mardi soir et ont duré toute la nuit. De nombreuses personnes ont été blessées dans les inondations et les coulées de boue qui s'en sont suivies, tandis que plusieurs dizaines de maisons ont été détruites. Les opérations de sauvetage ont débuté mercredi matin, permettant de découvrir les corps de 95 personnes dans la Province de l'Ouest et au moins 14 dans la Province du Nord. La saison des pluies est propice aux glissements de terrain, au Rwanda comme ailleurs en Afrique de l'Est. (Belga)