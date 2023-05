Le tireur de l'école de Belgrade avait un plan détaillé, la liste des enfants ciblés

Le suspect, âgé de 13 ans, "a planifié la fusillade pendant un mois, il a fait une liste des enfants qu'il planifiait de tuer", a dit en conférence de presse Veselin Milic, le chef de la police de la capitale serbe. Dans cette fusillade, survenue dans la matinée dans une école primaire du centre de Belgrade, un gardien de l'établissement a également été tué, et six autres élèves ont été blessés, dont deux grièvement, ainsi qu'une professeure, ont annoncé les autorités. Les enfants tués sont sept filles et un garçon, tous nés en 2009, 2010 et en 2011, a précisé M. Veselinovic. L'incident a provoqué un grand choc dans ce pays des Balkans où ce genre de violences est extrêmement rare dans les écoles. Le gouvernement serbe a d'ailleurs décrété trois jours de deuil national à la suite du drame "Le croquis ressemble à quelque chose d'un jeu vidéo ou d'un film d'horreur, ce qui signifie qu'il a planifié (la tuerie) en détail", a dit M. Milic, en ajoutant que les plans avaient été découverts sur une table de travail du suspect. Le suspect a été arrêté dans la cour de l'école, peu après la fusillade, selon la même source. La police a d'abord été alertée par la directrice adjointe de l'école, puis l'assaillant a lui-même appelé la police, "deux minutes plus tard". "Il a dit avoir tiré sur plusieurs personnes à l'école primaire", a raconté M. Milic. (Belga)