Le tireur de l'école de Belgrade sera envoyé en centre psychiatrique

Depuis un mois, cet élève de l'école primaire se préparait à cette attaque. Il avait notamment dressé une liste de victimes. Il a d'abord tué un agent de sécurité, puis tiré sur trois filles dans le couloir avant d'entrer dans une salle de classe et de prendre pour cible le professeur et les élèves. Sept filles, un garçon et un agent de sécurité ont été tués et six autres élèves ainsi qu'un professeur ont été blessés et transportés à l'hôpital. Le mobile du tireur n'est pas encore connu. L'une des victimes est de nationalité française, a indiqué mercredi soir le ministère français des Affaires étrangères. Le garçon a utilisé les pistolets de son père. De nombreuses armes à feu sont en circulation au sein de la population serbe, vestiges des guerres balkaniques des années 1990. Mais un tel incident est rare. Il est possible que le père du tireur soit condamné pour la fusillade à la place de son fils. La responsabilité pénale étant fixée à 14 ans en Serbie, le garçon de 13 ans ne peut pas être tenu pour responsable pénalement parlant. (Belga)