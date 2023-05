Météo - Températures en hausse et ciel ensoleillé au programme

Ce soir et cette nuit, le ciel sera généralement peu nuageux avec souvent des champs de nuages élevés. Les minima varieront de 3°C en Hautes-Fagnes à 7 ou 8°C dans certaines grandes villes, sous un vent généralement modéré de secteur est. Jeudi, la journée débutera sous le soleil et les voiles d'altitude. Au fil des heures, la densité de nuages élevés et moyens augmentera à partir du sud et, en fin d'après-midi, une averse locale sera déjà possible sur les régions proches de la frontière française. En soirée et la nuit suivante, le risque de pluie ou d'averses concernera l'ensemble des régions. Il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 18 à 21°C en Ardenne, et de 21 à 23°C ailleurs, sous un vent modéré d'est à sud-est. Vendredi, la nébulosité deviendra variable avec des nuages cumuliformes qui donneront lieu à des averses, éventuellement orageuses l'après-midi. Les maxima seront compris entre 14 ou 15°C au littoral ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 17 ou 18°C dans le centre du pays. Samedi, la journée débutera avec un temps généralement sec et de larges éclaircies en beaucoup d'endroits, si ce n'est en Ardenne où il faudra sans doute plutôt composer avec des nuages bas. Ensuite, la nébulosité deviendra variable partout et certains nuages cumuliformes pourront conduire à l'une ou l'autre averse. Dimanche, le ciel sera souvent nuageux avec des pluies ou des averses pouvant prendre un caractère orageux l'après-midi. (Belga)