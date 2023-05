Mondiaux d'athlétisme - Dix Belges déjà assurés de leur présence à Budapest cet été

La période de qualification pour les championnats du monde d'athlétisme a commencé en août de l'année dernière et les performances à l'Euro de Munich ont donc été prises en compte. Chez les femmes, Cynthia Bolingo (400m), Nafi Thiam (heptathlon et saut en hauteur), Noor Vidts (heptathlon) et Hanne Verbruggen (marathon) ont réussi les critères. Chez les hommes, Eliott Crestan (800m), Julien Watrin (400m haies), Ben Broeders (saut à la perche), Bashir Abdi (marathon), Koen Naert (marathon) et Michael Somers (marathon) sont dans le même cas. Cependant, Abdi a déjà indiqué qu'il ne participerait pas aux Mondiaux. Il se concentre sur le 10.000 m du Mémorial Van Damme, le 8 septembre, où il va s'attaquer au record d'Europe. En ce qui concerne les relais, la qualification est en partie basée sur les championnats du monde de l'an dernier à Eugene. Les Tornados et les Cheetahs ont ainsi leur billet en poche. En revanche, le relais 4x400m mixte n'a pas atteint la finale en Oregon et n'est pas qualifié. Il lui faudra réaliser d'ici au 30 juillet un bon chrono pour espérer s'aligner dans la capitale hongroise. (Belga)