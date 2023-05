NBA - Le Camerounais Joel Embiid désigné meilleur joueur de la saison

"Je ne sais pas par où commencer, le chemin a été long, je suis passé par tant de choses, il y a eu beaucoup de travail d'accompli. Et je ne parle pas que de basket. Ca fait du bien d'être là où je suis", a réagi le pivot dans l'émission "NBA sur TNT". La troisième fois aura été la bonne pour le pivot des Sixers, finaliste dans cette course au trophée, nouvellement baptisé Michael Jordan, en 2021 et 2022, à chaque fois devancé par Nikola Jokic. Deuxième, le Serbe des Denver Nuggets n'intègrera finalement pas le club fermé des joueurs élus MVP trois années d'affilée, composé de Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird. La troisième place est revenue au Grec Giannis Antetokounmpo, double lauréat en 2019 et 2020. Cet accomplissement vient récompenser la progression constante d'Embiid, qui a fini meilleur marqueur du championnat lors des deux dernières saisons. En 2022/2023, il a tourné à 33,1 points à 54,8% de réussite, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre de moyenne, améliorant ses statistiques dans presque chaque secteur par rapport à l'exercice précédent. Au-delà des chiffres, il est récompensé pour son considérable impact sur les Sixers, qui ont fini troisièmes de la saison régulière. Or le pivot (2,13 m et 127 kg) ronge son frein actuellement, car une entorse au genou droit l'empêche d'aider son équipe en play-offs. Son entrée au palmarès de cette prestigieuse distinction consacre pour la cinquième année consécutive un joueur non-américain. (Belga)