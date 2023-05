Perturbations du trafic ferroviaire entre Hasselt et Tongres en raison d'une fuite de gaz

Il est possible que la circulation ferroviaire subisse encore des retards pendant l'heure de pointe de la fin de journée, a indiqué Infrabel. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens à la demande des pompiers et de la police en raison d'une fuite de gaz à Bilzen, non loin de la voie ferrée. Les services de secours ont depuis autorisé la reprise de la circulation des trains. (Belga)