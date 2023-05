Punch Powertrain et Stellantis lancent la production de la transmission hybride DT2

(Belga) Le fabricant de boîtes de vitesses Punch Powertrain et le constructeur automobile Stellantis, qui construit notamment les voitures des marques Alfa-Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot, ont lancé officiellement ce mercredi la production en série de la transmission DT2 (également appelée eDCT) pour les systèmes hybrides et électriques.