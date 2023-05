TC Liège - Dossier "Air cocaïne": un prévenu aussi poursuivi pour une attaque de banque à l'explosif

Entre septembre et décembre 2021, la police avait mis au jour des mouvements étranges à l'aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l'occasion de déchargements de fret d'avions en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama. Une douzaine de prévenus est concernée par les faits. Parmi les prévenus se trouvent un superviseur et des ex-employés de sociétés sous-traitantes travaillant au déchargement des avions à Liège Airport. L'instruction du dossier a débuté par l'examen d'un volet connexe reproché à un des principaux prévenus. Il est concerné par l'attaque à l'explosif d'une banque à Remicourt le 21 août 2020. Une valise de sécurité contenant 187 000 euros avait été dérobée. Le prévenu avait été confondu par l'analyse de la messagerie cryptée Sky ECC et par des écoutes téléphoniques réalisées dans son appartement. Le parquet a requis pour ces faits une première peine de quatre ans de prison et une amende de 2.000 euros. La prochaine audience aura lieu le 17 mai. (Belga)