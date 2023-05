Tour d'Espagne féminin - En rouge, Marianne Vos prend sa revanche et remporte le sprint devant Charlotte Kool

Grâce aux bonifications, elle compte désormais 13 secondes d'avance sur Dygert, et 14 sur sa coéquipière néerlandaise Riejanne Markus. Sans la moindre ascension répertoriée et avec les deux derniers tiers de l'étape de plat, l'étape était promise à un sprint massif. Le vent est néanmoins venu perturber la course, causant une scission du peloton à une centaine kilomètres du terme et piégeant notamment l'Italienne Gaia Realini (Trek-Segafredo). Une trentaine de coureuses se sont élancées vers le sprint intermédiaire remporté par Marianne Vos, à 21 kilomètres de l'arrivée. Porteuse du maillot rouge, la Néerlandaise a remis le couvert à La Roda et pris sa revanche après sa deuxième place de mardi, en lançant de loin pour s'imposer devant Charlotte Kool et Chloe Dygert. Elle s'offre ainsi le 247e succès de sa carrière, le premier individuel cette saison. Jeudi, la quatrième étape reliera Cuenca à Guadalajara sur 158 kilomètres. La deuxième moitié de l'étape, accidentée avec une ascension répertoriée à 12 kilomètres du terme, pourrait permettre aux favorites une première explication. L'arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga, au terme de la septième étape. C'est la première fois que La Vuelta pour les dames se dispute sur une semaine. Elle a d'abord débuté sous la forme d'une course d'un jour, puis 3 puis 4 et puis 5 l'an dernier. Van Vleuten a remporté les deux dernières éditions. Jolien D'Hoore a gagné les éditions d'un jour de 2016 et 2017. (Belga)