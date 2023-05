Trois inculpations après une rixe entre motards à Tournai

Un différend privé est à l'origine d'une affaire mêlant des membres de deux bandes de motards différentes. Les faits se sont déroulés au centre-ville, notamment sur la Grand-place de Tournai où les membres d'une bande étaient à la recherche d'un individu faisant partie d'un autre club de motards. Les raisons de cette "opération" à l'encontre d'une bande rivale n'ont pas été précisées par les autorités judiciaires. "Grâce à l'intervention rapide et efficace du service interventions de la zone de police du Tournaisis, l'affrontement n'a pas eu lieu mais a permis l'interpellation de treize personnes qui ont été privées de leur liberté", a indiqué mercredi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. Le dossier a été mis à l'instruction par le parquet pour associations de malfaiteurs et port d'armes prohibées notamment. Des auditions ont été menées par le Service d'enquêtes et de recherches de la zone de police tournaisienne. "Il y a également eu des perquisitions, avec l'appui appréciable de la PJF de Mons-Tournai. Plusieurs objets, pouvant servir à en découdre, ont été saisis lors de ces arrestations et des perquisitions. Trois personnes ont été présentées mardi devant le magistrat-instructeur. Après audition, ces trois personnes ont été inculpées, mais libérées sous conditions. Il convient de souligner l'excellente collaboration entre les services internes de la zone de police de Tournai ainsi qu'avec les zones de police de Mouscron, Péruwelz, Ath et de la police fédérale (WPR)", a précisé le magistrat. (Belga)